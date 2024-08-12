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Сын главного тренера «Спартака» Станковича перешел в «Венецию»

Виктория Кравченко
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«Венеция» объявила о переходе сербского голкипера Филипа Станковича на правах аренды.

22-летний футболист перешел в новый клуб из «Интера» до конца сезона-2024/25 с опцией выкупа.

Филип Станкович — сын главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича. В прошлом сезоне он играл в аренде за «Сампдорию», он провел 38 матчей, восемь из которых отыграл на ноль.

ФК Венеция
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