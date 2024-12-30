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Сегодня, 17:05

Сын главного тренера «Спартака» признан лучшим в матче против лидера серии А

Георгий Кудинов
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В воскресенье, 29 декабря, «Наполи» победил дома «Венецию» (1:0) в 18-м туре серии А и остался лидером турнира вместе с «Аталантой» — у обоих клубов по 41 очку.

Лучшим игроком матча итальянские спортивные СМИ признали голкипера гостей Филипа Станковича — одного из сыновей главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

22-летний вратарь парировал пенальти от Лукаку и еще несколько раз спасал свою команду в сложных ситуациях.Corriere dello Sport назвало Станковича «стеной» и поставило ему самый высокий балл среди всех участников встречи — 8,0. Самую высокую оценку — 7,5 — Филип получил и от La Gazzetta dello Sport с Tuttosport.

А вот атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия, который провел на поле 75 минут, стал одним из худших в составе южан. La Gazzetta dello Sport и Tuttosport поставили ему по 5,0, Corriere dello Sport — 5,5.

«Наполи» и «Венеция», которая идет на предпоследнем месте, откроют новый календарный год 4 января. Команда Филипа Станковича примет «Эмполи», а клуб Кварацхелии отправится на выезд к «Фиорентине».

Деян Станкович
Футбол
ФК Венеция
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«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Сержиу Консейсау стал главным тренером «Милана»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 18 13 2 3 43-20 41
2
 Наполи 18 13 2 3 27-12 41
3
 Интер 17 12 4 1 45-15 40
4
 Лацио 18 11 2 5 33-25 35
5
 Фиорентина 17 9 5 3 31-15 32
6
 Ювентус 18 7 11 0 30-15 32
7
 Болонья 16 7 7 2 23-18 28
8
 Милан 17 7 6 4 26-17 27
9
 Удинезе 18 7 3 8 23-28 24
10
 Рома 18 5 5 8 24-24 20
11
 Торино 18 5 5 8 19-24 20
12
 Дженоа 18 4 7 7 16-27 19
13
 Эмполи 18 4 7 7 17-21 19
14
 Парма 18 4 6 8 25-34 18
15
 Лечче 17 4 4 9 11-29 16
16
 Комо 17 3 6 8 18-30 15
17
 Верона 17 5 0 12 21-40 15
18
 Кальяри 18 3 5 10 16-31 14
19
 Венеция 18 3 4 11 17-31 13
20
 Монца 18 1 7 10 16-25 10
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28.12 17:00
Эмполи – Дженоа
 1 : 2
28.12 17:00
Парма – Монца
 2 : 1
28.12 20:00
Кальяри – Интер
 0 : 3
28.12 22:45
Лацио – Аталанта
 1 : 1
29.12 14:30
Удинезе – Торино
 2 : 2
29.12 17:00
Наполи – Венеция
 1 : 0
29.12 20:00
Ювентус – Фиорентина
 2 : 2
29.12 22:45
Милан – Рома
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Комо – Лечче
 - : -
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Болонья – Верона
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Удинезе

 11 2 2
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Фредерик Гильбер

Лечче

 13 2 2
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