Сын главного тренера «Спартака» признан лучшим в матче против лидера серии А
В воскресенье, 29 декабря, «Наполи» победил дома «Венецию» (1:0) в 18-м туре серии А и остался лидером турнира вместе с «Аталантой» — у обоих клубов по 41 очку.
Лучшим игроком матча итальянские спортивные СМИ признали голкипера гостей Филипа Станковича — одного из сыновей главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
22-летний вратарь парировал пенальти от Лукаку и еще несколько раз спасал свою команду в сложных ситуациях.Corriere dello Sport назвало Станковича «стеной» и поставило ему самый высокий балл среди всех участников встречи — 8,0. Самую высокую оценку — 7,5 — Филип получил и от La Gazzetta dello Sport с Tuttosport.
А вот атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия, который провел на поле 75 минут, стал одним из худших в составе южан. La Gazzetta dello Sport и Tuttosport поставили ему по 5,0, Corriere dello Sport — 5,5.
«Наполи» и «Венеция», которая идет на предпоследнем месте, откроют новый календарный год 4 января. Команда Филипа Станковича примет «Эмполи», а клуб Кварацхелии отправится на выезд к «Фиорентине».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Аталанта
|18
|13
|2
|3
|43-20
|41
|
2
|Наполи
|18
|13
|2
|3
|27-12
|41
|
3
|Интер
|17
|12
|4
|1
|45-15
|40
|
4
|Лацио
|18
|11
|2
|5
|33-25
|35
|
5
|Фиорентина
|17
|9
|5
|3
|31-15
|32
|
6
|Ювентус
|18
|7
|11
|0
|30-15
|32
|
7
|Болонья
|16
|7
|7
|2
|23-18
|28
|
8
|Милан
|17
|7
|6
|4
|26-17
|27
|
9
|Удинезе
|18
|7
|3
|8
|23-28
|24
|
10
|Рома
|18
|5
|5
|8
|24-24
|20
|
11
|Торино
|18
|5
|5
|8
|19-24
|20
|
12
|Дженоа
|18
|4
|7
|7
|16-27
|19
|
13
|Эмполи
|18
|4
|7
|7
|17-21
|19
|
14
|Парма
|18
|4
|6
|8
|25-34
|18
|
15
|Лечче
|17
|4
|4
|9
|11-29
|16
|
16
|Комо
|17
|3
|6
|8
|18-30
|15
|
17
|Верона
|17
|5
|0
|12
|21-40
|15
|
18
|Кальяри
|18
|3
|5
|10
|16-31
|14
|
19
|Венеция
|18
|3
|4
|11
|17-31
|13
|
20
|Монца
|18
|1
|7
|10
|16-25
|10
|28.12
|17:00
|
Эмполи – Дженоа
|1 : 2
|28.12
|17:00
|
Парма – Монца
|2 : 1
|28.12
|20:00
|
Кальяри – Интер
|0 : 3
|28.12
|22:45
|
Лацио – Аталанта
|1 : 1
|29.12
|14:30
|
Удинезе – Торино
|2 : 2
|29.12
|17:00
|
Наполи – Венеция
|1 : 0
|29.12
|20:00
|
Ювентус – Фиорентина
|2 : 2
|29.12
|22:45
|
Милан – Рома
|1 : 1
|30.12
|20:30
|
Комо – Лечче
|- : -
|30.12
|22:45
|
Болонья – Верона
|- : -
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|12
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|11
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Лукас Бельтран
Фиорентина
|4
|
|
Николо Барелла
Интер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|11
|2
|2
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|13
|2
|2
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|16
|1
|4