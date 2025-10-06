Сын Джанлуиджи Буффона Луи Томас дебютировал в серии А в 17-летнем возрасте
Сын Джанлуиджи Буффона Луи Томас дебютировал в серии А. Нападающий «Пизы» вышел на замену на 77-й минуте игры 6-го тура с «Болоньей» (4:0) и не отметился результативными действиями.
Луи Буффон играет за «Пизу» с июля 2025 года. Ранее он дебютировал в Кубке Италии — в игре с «Торино» (0:1) отыграл 22 минуты, выйдя на замену.
Джанлуиджи Буффон, которому сейчас 47 лет, дебютировал в серии А 19 ноября 1995 года в составе «Пармы» в матче с «Миланом» в 17-летнем возрасте. Он вышел в стартовом составе и провел на поле все игровое время.
