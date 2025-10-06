Футбол
Сегодня, 07:37

Сын Джанлуиджи Буффона Луи Томас дебютировал в серии А в 17-летнем возрасте

Павел Лопатко
Фото Global Look Press

Сын Джанлуиджи Буффона Луи Томас дебютировал в серии А. Нападающий «Пизы» вышел на замену на 77-й минуте игры 6-го тура с «Болоньей» (4:0) и не отметился результативными действиями.

Луи Буффон играет за «Пизу» с июля 2025 года. Ранее он дебютировал в Кубке Италии — в игре с «Торино» (0:1) отыграл 22 минуты, выйдя на замену.

Джанлуиджи Буффон, которому сейчас 47 лет, дебютировал в серии А 19 ноября 1995 года в составе «Пармы» в матче с «Миланом» в 17-летнем возрасте. Он вышел в стартовом составе и провел на поле все игровое время.

Чемпионат Италии. Серия А. 6-й тур.
05 октября, 16:00. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
4:0
Пиза
Джанлуиджи Буффон
ФК Пиза
  • Русич Олег

    из всех этих сыновей можно сделать замечательную команду и возить ее по свету, играя с клубами уровня сборной местной бани. Но стадион будет полный.

    06.10.2025

    Гасперини — после матча с «Фиорентиной»: «Было важно одержать волевую победу»
