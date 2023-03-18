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18 марта, 11:43

Сын Марадоны: «10-й номер для Кварацхелии? Я хочу, чтобы он его получил, он большой игрок»

Виталий Косик
Корреспондент
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Диего Марадона-младший, сын легендарного нападающего сборной Аргентины и «Наполи» Диего Марадоны высказался об идее отдать номер его отца грузинскому хавбеку неаполитанцев Хвиче Кварацхелии.

«10-й номер для Кварацхелии? Повторяю то, что я говорил об Инсинье. Тогда я надеялся, что десятка достанется ему, теперь я хочу, чтобы ее когда-нибудь получил нынешний 77-й номер. Квара — большой игрок, он очень силен, но десятка ко многому обязывает», — приводит слова Марадоны-младшего Corriere dello Sport.

В текущем сезоне 22-летний грузин сыграл за «Наполи» 29 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 15 результативных передач.

Его команда располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 68 очков за 26 матчей. Отрыв от второго места — 18 очков.

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Диего Марадона
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
серия А
1
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 26 22 2 2 60-16 68
2
 Интер 26 16 2 8 47-30 50
3
 Лацио 26 14 7 5 41-19 49
4
 Милан 27 14 6 7 44-36 48
5
 Рома 26 14 5 7 35-25 47
6
 Аталанта 27 13 6 8 44-31 45
7
 Ювентус 26 16 5 5 44-22 38
8
 Удинезе 27 9 11 7 37-31 38
9
 Торино 26 10 7 9 29-29 37
10
 Болонья 27 10 7 10 33-36 37
11
 Сассуоло 27 10 6 11 35-40 36
12
 Фиорентина 26 9 7 10 31-31 34
13
 Монца 27 9 7 11 32-37 34
14
 Эмполи 27 6 10 11 24-36 28
15
 Лечче 26 6 9 11 24-31 27
16
 Салернитана 27 6 9 12 31-47 27
17
 Специя 27 5 9 13 23-43 24
18
 Верона 26 4 7 15 21-38 19
19
 Кремонезе 27 1 10 16 22-49 13
20
 Сампдория 26 2 6 18 13-43 12
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17.03 20:30
Сассуоло – Специя
 1 : 0
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Аталанта – Эмполи
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Монца – Кремонезе
 1 : 1
18.03 20:00
Салернитана – Болонья
 2 : 2
18.03 22:45
Удинезе – Милан
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Виктор Осимхен

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 16 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 25 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 18 1 0
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