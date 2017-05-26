Сын Бонуччи встретился с капитаном "Торино" Белотти
Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи в своем Твиттере опубликовал фотографию с сыном и нападающим "Торино" Андреа Белотти.
Сын Бонуччи болеет за давних соперников команды отца и был очень недоволен, когда на награждении ему пришлось выйти в футболке "Ювентуса".
Stasera si che mi sono divertito, non come alla festa scudetto! 😂 grazie @gallobelotti #cena #felicità https://t.co/tA78zqs0Es pic.twitter.com/DMUKbNsQt1– Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) 25 мая 2017 г.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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