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Сын Бонуччи встретился с капитаном "Торино" Белотти

26 мая 2017, 16:26
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Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи в своем Твиттере опубликовал фотографию с сыном и нападающим "Торино" Андреа Белотти.

Сын Бонуччи болеет за давних соперников команды отца и был очень недоволен, когда на награждении ему пришлось выйти в футболке "Ювентуса".

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