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Сусо перешел из «Милана» в «Севилью»

29 января 2020, 23:14

Нападающий «Милана» Сусо перешел в «Севилью» на правах аренды с обязанностью выкупа при определенных условиях, информирует сайт «россонери».

Ранее сообщалось, что «Милан» хочет получить за игрока 30 миллионов евро, «Севилья» хочет понизить это сумму до 25.

Сусо перешел в «Милан» в 2015 году из «Ливерпуля». В сезоне-2019/20 нападающий принял участие в 17 матчах в составе «Милана», на счету испанца 1 гол и 2 результативных передачи.

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