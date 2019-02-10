Сусо: "Нет сомнений, что мы с Пакетой понимаем друг друга на поле"

Полузащитник "Милана" Сусо рассказал о взаимодействии с новичком команды Лукасом Пакетой.

- Пакета учит итальянский в свободное время, - приводит слова Сусо клубное телевидение "Милана". - Так что, я стараюсь с ним разговаривать. Нет сомнений в том, что на поле мы понимаем друг друга. Хочу продолжать забивать и отдавать голевые передачи. Наша цель - попадание в Лигу чемпионов.

В настоящий момент "Милан" играет второй тайм матча с "Кальяри". Красно-черные ведут со счетом 2:0, один из голов на счету Пакеты.

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