Сусо назвал Гаттузо идеальным тренером

Нападающий "Милана" Сусо заявил, что главный тренер "россонери" Дженнаро Гаттузо является идеальным специалистом. Он также добавил, что 41-летнему специалисту удалось сохранить команду в разгар трудностей.

- Гаттузо идеален. Он - правильный тренер, появившийся в нужное время и в нужном месте, - приводит слова Сусо Gazzetta dello Sport. - Для нас он является точкой отсчета.

Гаттузо многое дал мне лично. Думаю, я ответил ему взаимностью. В разгар трудностей ему удалось сохранить команду и сделать ее конкурентоспособной.

"Милан" занимает 5-е место в чемпионате Италии, имея в активе 36 очков после 22 туров.

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