Сусо и итальянский политик обменялись колкостями в соцсетях

Нападающий «Милана» Сусо иронично ответил на критику со стороны итальянского политика Маттео Сальвини, одного из лидеров правящей партии «Лига Севера».

В день, когда испанец отмечал свой 26-й день рождения, Сальвини прокомментировал его фото в Instagram: «Наилучшие пожелания! С надеждой на то, что Баббо Натале (итальянский аналог Деда Мороза — прим. «СЭ») принесет немного скорости, настроя и желания играть».

«Спасибо. С надеждой на то, что Баббо Натале подарит тебе немного скорости, настроя и желания, чтобы лучше, намного лучше, управлять страной, которую я люблю.

26-летний Сусо в текущем сезоне провел 11 матчей за «Милан» и забил один мяч при одной голевой передаче.

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