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Сегодня, 21:36

Сумма отступных за Беннасера по новому контракту с «Миланом» составит 50 миллионов евро

Иван Шитик
Корреспондент
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«Милан» согласовал новый контракт с полузащитником Исмаэлем Беннасером, сообщает инсайдер Николо Скира.

Новое соглашение будет рассчитано до лета 2027 года. Сумма отступных за 25-летнего игрока составит 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что зарплата Беннасера вырастет до 4 миллионов евро за сезон.

В сезоне-2022/23 алжирец забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 21 матче за «Милан». Его нынешний контракт рассчитан до конца июня 2024 года.

ФК Милан
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