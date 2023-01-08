Сумма отступных за Беннасера по новому контракту с «Миланом» составит 50 миллионов евро

«Милан» согласовал новый контракт с полузащитником Исмаэлем Беннасером, сообщает инсайдер Николо Скира.

Новое соглашение будет рассчитано до лета 2027 года. Сумма отступных за 25-летнего игрока составит 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что зарплата Беннасера вырастет до 4 миллионов евро за сезон.

В сезоне-2022/23 алжирец забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 21 матче за «Милан». Его нынешний контракт рассчитан до конца июня 2024 года.