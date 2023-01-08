Сумма отступных за Беннасера по новому контракту с «Миланом» составит 50 миллионов евро
«Милан» согласовал новый контракт с полузащитником Исмаэлем Беннасером, сообщает инсайдер Николо Скира.
Новое соглашение будет рассчитано до лета 2027 года. Сумма отступных за 25-летнего игрока составит 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что зарплата Беннасера вырастет до 4 миллионов евро за сезон.
В сезоне-2022/23 алжирец забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 21 матче за «Милан». Его нынешний контракт рассчитан до конца июня 2024 года.
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|37
|
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|2
|31-16
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|
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|17
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|34
|
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|
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|
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|19
|
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|17
|4
|7
|6
|16-18
|19
|
14
|Монца
|17
|5
|3
|9
|19-25
|18
|
15
|Салернитана
|17
|4
|6
|7
|21-27
|18
|
16
|Сассуоло
|17
|4
|4
|9
|17-26
|16
|
17
|Специя
|17
|3
|6
|8
|16-28
|15
|
18
|Сампдория
|17
|2
|3
|12
|8-30
|9
|
19
|Кремонезе
|16
|0
|7
|9
|11-27
|7
|
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|Верона
|16
|1
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|12
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|6
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38 тур
|7.01
|17:00
|
Фиорентина – Сассуоло
|2 : 1
|7.01
|20:00
|
Ювентус – Удинезе
|1 : 0
|7.01
|22:45
|
Монца – Интер
|2 : 2
|8.01
|14:30
|
Салернитана – Торино
|1 : 1
|8.01
|17:00
|
Лацио – Эмполи
|2 : 2
|8.01
|17:00
|
Специя – Лечче
|0 : 0
|8.01
|20:00
|
Сампдория – Наполи
|0 : 2
|8.01
|22:45
|
Милан – Рома
|- : -
|9.01
|20:30
|
Верона – Кремонезе
|- : -
|9.01
|22:45
|
Болонья – Аталанта
|- : -
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|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|10
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|8
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|8
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Мариу Руй
Наполи
|6
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|7
|1
|2
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|15
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|15
|1
|5
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