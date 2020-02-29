Сульшер отправлял личного скаута, чтобы просмотреть форварда «Фиорентины» Кьезу

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в нападающем «Фиорентины» Федерико Кьезе, сообщает Daily Mail.

По информации источника, главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер отправлял своего личного скаута Симона Уэллса на матч «Фиорентины» против «Милана» (1:1) в 25-м туре чемпионата Италии. Сульшер заинтересован в том, чтобы приобрести форварда в летнее трансферное окно. Издание сообщает, что 22-летний итальянец обойдется «МЮ» в сумму около 60 миллионов фунтов.

Федерико Кьеза — воспитанник «Фиорентины» и сын знаменитого в прошлом форварда Энрико Кьезы. В сезоне-2019/20 Кьеза-младший забил 7 голов и отдал 5 результативных передач в 25 матчах в составе «фиолетовых». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 54 миллиона фунтов.