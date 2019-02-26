Судья отстранен на три тура серии A за решение в матче "Фиорентина" - "Интер"

Итальянский арбитр Розарио Абиссо отстранен на три тура чемпионата Италии за спорное решение в матче 25-го тура "Интер" - "Фиорентина" (3:3). Абиссо назначил пенальти в ворота хозяев после якобы игры рукой в исполнении Данило Д'Амброзио 96-й минуте встречи. Бригаде арбитров понадобилось 5 минут, чтобы вынести вердикт, на 101-й "фиалки" реализовали 11-метровый удар и спаслись от поражения.
Таким образом, Абиссо не сможет судить вплоть до 24 марта. Кроме того, его не будут назначать на матчи "Интера" вплоть до конца сезона.
Penalty for Fiorentina after VAR review.– 🦉 (@mtaisar28) 24 февраля 2019 г.
Fiorentina 3-3 Inter. pic.twitter.com/PcGihnITXY
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