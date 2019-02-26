Судья отстранен на три тура серии A за решение в матче "Фиорентина" - "Интер"

Итальянский арбитр Розарио Абиссо отстранен на три тура чемпионата Италии за спорное решение в матче 25-го тура "Интер" - "Фиорентина" (3:3). Абиссо назначил пенальти в ворота хозяев после якобы игры рукой в исполнении Данило Д'Амброзио 96-й минуте встречи. Бригаде арбитров понадобилось 5 минут, чтобы вынести вердикт, на 101-й "фиалки" реализовали 11-метровый удар и спаслись от поражения.

Таким образом, Абиссо не сможет судить вплоть до 24 марта. Кроме того, его не будут назначать на матчи "Интера" вплоть до конца сезона.