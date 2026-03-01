Судья, испортивший итальянское дерби, получил прощение вместо дисквалификации

42-летний арбитр Федерико Ла Пенна, породивший своим ошибочным решением скандал в матче 25-го тура серии А «Интер» — «Ювентус» (3:2), который состоялся 14 февраля, вместо дисквалификации получил прощение — назначение на игру серии В.

Вторая желтая карточка, ошибочно показанная Ла Пенной защитнику«Ювентуса» Пьеру Калюлю, не просто вызвала скандал, но и встряхнула ФИФА: начиная с ЧМ-2026 ВАР получит право вмешиваться в случае вынесения предъявления второй желтой карточки.

Ошибка Ла Пенны в итальянском дерби получила такую широкую огласку, что поначалу его хотели дисквалифицировать на длительный срок. Однако в итоге все спущено на тормозах: спустя две недели рефери отработал в серии В.

28 февраля он был главным арбитром матча «Зюдтироль» — «Венеция» — встреча завершилась вничью 1:1. Ла Пенна получил от La Gazzetta dello Sport солидную оценку 7,0, которая резко контрастирует с унизительным баллом 4,0, который то же издание поставило арбитру за игру «Интер» — «Ювентус».

В составе «Венеции» весь матч провел голкипер Филип Станкович, сын бывшего главного тренера «Спартака» Деяна Станковчиа. В конце встречи он спас свою команду от поражения, за что удостоился оценки 7,0.