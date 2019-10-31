Главный тренер «Дженоа» Тиагу Мотта — о матче с «Ювентусом» (1:2) в 10-м туре чемпионата Италии. Победный гол на 95-й минуте забил Криштиану Роналду, реализовав пенальти.

— Поздравляю своих игроков, так как мы показали хорошую игру против команды, которая является одной из самых лучших не только в Италии, но и во всей Европе, — цитирует специалиста Football Italia. — В сложных условиях мы доказали, что являемся настоящей командой. Не могли просто сидеть сложа руки и защищаться после удаления. Должны были продолжать играть, поэтому ребята показали правильное отношение.

Ругани не удалили? Предоставлю вам право дать оценку. Скажу только, что судья был немного суров.

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