Суд в Италии утвердил 9 лет тюрьмы для Робинью за изнасилование

Апелляционный суд Италии отказал в удовлетворении иска бывшего форварда «Милана» Робинью, сообщает UOL Esporte. Суд утвердил приговор для футболиста — 9 лет тюрьмы за изнасилование.

При этом, как указывает источник, бразилец подаст жалобу в третью инстанцию — кассационный суд, поэтому приговор пока не вступит в силу. Первый вердикт по этому делу был оглашен еще 2017 году. С тех дело было на рассмотрении в апелляционном суде.

Инцидент произошел в Милане 22 января 2013 года. 23 ноября 2017 года миланский суд признал летнего футболиста и еще пятерых человек виновными в групповом изнасиловании 22-летней албанской девушки. Робинью вины не признал.

11 октября 36-летний Робинью подписал контракт с «Сантосом», однако спустя шесть дней клуб его расторгнул, чтобы футболист смог сосредоточиться на своей защите в суде. Переход футболиста был с возмущением воспринят частью бразильского общества. Он выступал за «Сантос» еще до отъезда в Европу.