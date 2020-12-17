Суд подтвердил два года тюрьмы для чемпиона мира-2006 Яквинты

Суд Болоньи подтвердил приговор бывшему нападающему сборной Италии Винченцо Яквинте, сообщает La Gazzetta dello Sport. Он подавал апелляцию на двухлетний тюремный срок, который был присужден ему 31 октября 2018 года.

Яквинту обвиняли в хранении огнестрельного оружия и связях с мафией. Позднее обвинения в связах с мафией были сняты.

Отец Яквинты был приговорен к 19 годам тюрьмы, после апелляции срок был сокращен до 13 лет.

Яквинта большую часть карьеры провел в «Удинезе» и «Челси», провел 40 матчей и забил 6 голов за сборную Италии. Он был в составе команды на победном чемпионате мира-2006, а также Кубке конфедераций-2009 и ЧМ-2010.