Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Суд подтвердил два года тюрьмы для чемпиона мира-2006 Яквинты

17 декабря 2020, 23:53
Винченцо Яквинта. Фото La Gazzetta dello Sport
Винченцо Яквинта. Фото La Gazzetta dello Sport
Теги:

Суд Болоньи подтвердил приговор бывшему нападающему сборной Италии Винченцо Яквинте, сообщает La Gazzetta dello Sport. Он подавал апелляцию на двухлетний тюремный срок, который был присужден ему 31 октября 2018 года.

Яквинту обвиняли в хранении огнестрельного оружия и связях с мафией. Позднее обвинения в связах с мафией были сняты.

Отец Яквинты был приговорен к 19 годам тюрьмы, после апелляции срок был сокращен до 13 лет.

Яквинта большую часть карьеры провел в «Удинезе» и «Челси», провел 40 матчей и забил 6 голов за сборную Италии. Он был в составе команды на победном чемпионате мира-2006, а также Кубке конфедераций-2009 и ЧМ-2010.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир