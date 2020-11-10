Суд отклонил апелляцию «Ромы» на техническое поражение в матче с «Вероной»

Апелляционный спортивный суд отклонил апелляцию «Ромы» на решение присудить клубу техническое поражение в матче чемпионата Италии с «Вероной», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Встреча первого тура серии А состоялась 19 сентября и завершилась со счетом 0:0. Позднее было объявлено, что римлянам засчитано техническое поражение, так как на поле вышел полузащитник Амаду Диавара, не внесенный в заявку основной команды. В июле игроку исполнилось 23 года, но он был включен в список игроков до 22 лет.