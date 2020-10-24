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Стракоша и Милинкович-Савич пропустят матч против «Болоньи»

14:54
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«Лацио» на официальном сайте объявил заявку на матч 5-го тура серии А против «Болоньи».

Встречу пропустят вратарь Томас Стракоша и полузащитник Сергей Милинкович-Савич. Таким образом, в воротах за римский клуб дебютирует Пепе Рейна, который присоединился к команде летом.

Встреча «Лацио» — «Болонья» пройдет 24 октября и начнется в 21:45 мск.

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