Сторари вернулся в «Ювентус» и получил должность в менеджменте клуба

Бывший голкипер «Ювентуса» Марко Сторари вернулся в клуб, но уже в другой роли. Как информирует официальный сайт «Юве», он займет должность в департаменте развития профессиональных способностей. Его заданием будет воспитание молодых талантов. Этот департамент был недавно введен в клубную структуру «старой синьоры».

43-летний Сторари выступал за «Ювентус» с 2010 по 2015 год. Вместе с командой он четырежды стал чемпионом Италии, выиграл Кубок Италии, дважды — Суперкубок страны, а также доходил до финала Лиги чемпионов.