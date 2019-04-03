Стерлинг высмеял слова Бонуччи о расизме в отношении Кина

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг - о словах защитника "Ювентуса" Леонардо Бонуччи, который ранее прокомментировал проявления расизма в адрес форварда Мойзе Кина в матче 30-го тура чемпионата Италии с "Кальяри" (2:0).

На 85-й минуте 19-летний форвард удвоил преимущество туринцев и отпраздновал гол, вытянув руки перед ультрас соперника, что вызвало еще более громкие проявления расизма.

- Кин знает, что когда забивает, он должен сосредоточиться на праздновании со своими товарищами по команде. Он знает, что мог бы отпраздновать как-то иначе, – сказал Бонуччи в интервью Sky Sport Italia. - После гола были расистские насмешки, Блез Матюиди услышал это и разозлился. Я думаю, что тут вина 50 на 50, потому что Мойзе не должен был этого делать, а фанаты не должны были так реагировать. Мы профессионалы и должны показывать пример, а не провоцировать.

- Вина 50 на 50, Леонардо Бонуччи, - написал Стерлинг в своем Инстаграме. - Все, что можно сделать, это смеяться (над словами Бонуччи, - прим. "СЭ"), - написал англичанин в сториз своего Инстаграма.

Raheem Sterling's latest Instagram story, following Leonardo Bonucci's comments last night... pic.twitter.com/UIYojxGuBr – Goal (@goal) 3 апреля 2019 г.

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