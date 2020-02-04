Стефано Сенси: «Эриксен может вывести «Интер» на новый уровень»

Полузащитник «Интера» Стефано Сенси заявил, что приход Кристиана Эриксена может вывести клуб на новый уровень.

— Мы сделаем все возможное, чтобы не отстать от «Ювентуса», — приводит слова Сенси Sky Sport Italia. — У «Лацио» тоже все хорошо. Мы работаем над нашими ошибками и стараемся набрать очки. Эриксен может дать нам толчок. Он был топ игроком на протяжении многих лет, теперь ему нужно только адаптироваться. Он может «вытянуть» нас наверх.

Эриксен перешел из «Тоттенхэма» в «Интер» в январе этого года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Контракт с датским футболистом заключен до 2024 года.

На данный момент, «Интер» находится на второй строчке таблицы серии А и отстает от лидера, «Ювентуса» на три очка.