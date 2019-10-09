Стефано Пиоли возглавил «Милан»

Новым главным тренером «Милана» стал Стефано Пиоли, сообщает официальный сайт клуба. Он сменил на этом посту уволенного ранее Марко Джампаоло.

Сообщается, что контракт рассчитан на два года. Финансовые детали сделки не разглашаются. По информации СМИ, зарплата специалиста составит 1,5 миллиона в год, но в случае попадания в следующем сезоне она составит два миллиона.

До этого, по данным итальянской прессы, основным кандидатом был Лучано Спаллетти, но он не смог договориться о расторжении контракта с «Интером», который продолжает действовать, несмотря на увольнение.

53-летний Стефано Пиоли ранее тренировал «Интер», также он работал с «Лацио», «Болоньей», «Пармой», «Кьево», «Палермо», «Сассуоло». Последним его клубом была «Фиорентина».

«Милан» занимает десятое место в чемпионате, имея в активе девять очков в семи матчах.

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