Стефано Пиоли возглавил «Милан»
Новым главным тренером «Милана» стал Стефано Пиоли, сообщает официальный сайт клуба. Он сменил на этом посту уволенного ранее Марко Джампаоло.
Official Statement: Stefano Pioli ?? https://t.co/nCj5eBgKT8 pic.twitter.com/GfytQuPOda— AC Milan (@acmilan) October 9, 2019
Сообщается, что контракт рассчитан на два года. Финансовые детали сделки не разглашаются. По информации СМИ, зарплата специалиста составит 1,5 миллиона в год, но в случае попадания в следующем сезоне она составит два миллиона.
До этого, по данным итальянской прессы, основным кандидатом был Лучано Спаллетти, но он не смог договориться о расторжении контракта с «Интером», который продолжает действовать, несмотря на увольнение.
53-летний Стефано Пиоли ранее тренировал «Интер», также он работал с «Лацио», «Болоньей», «Пармой», «Кьево», «Палермо», «Сассуоло». Последним его клубом была «Фиорентина».
«Милан» занимает десятое место в чемпионате, имея в активе девять очков в семи матчах.
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