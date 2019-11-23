Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 13-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (1:1).

— Мы боролись против очень сильной команды, даже когда не могли рассчитывать на важных игроков, но те, кто сегодня играл, действовали очень хорошо, — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia. — Хотелось, чтобы мы забили еще один гол, потому что у нас были шансы и мы были в нескольких сантиметрах от победы.

За последние две недели команда тренировалась с отличным отношением к делу, хорошо осознавая ситуацию, в которой мы находимся. Конечно, требуется некоторое время, чтобы выполнить работу. Сейчас мы начинаем играть как команда.

Пентек много работал на команду и имел свои шансы. Важно продолжать создавать возможности для того, чтобы набирать очки. Он должен верить в себя и сражаться немного больше, но я доволен работой, которую он выполняет.

В конечном счете, ничья — справедливый результат, но мы могли бы выиграть.