Стефано Пиоли: «Нельзя сказать, что «Милан» играл красиво, зато мы победили»
10:44
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча тура серии А против «Брешии» (1:0).
— Нельзя сказать, что играли красиво, зато победили, — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia. — Мы должны становиться лучше, хотя мы удовлетворены последними результатами. На техническом и тактическом уровне мы должны добиться большего успеха и стать лучше на поле. Мы исцеляемся. Мы отличаемся от той команды, которой были в начале сезона.
«Брешиа» создала нам трудности, и нам придется хорошо подготовиться к следующим матчам, начиная с Кубка Италии.
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