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Стефано Пиоли: «Нельзя сказать, что «Милан» играл красиво, зато мы победили»

10:44
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча тура серии А против «Брешии» (1:0).

— Нельзя сказать, что играли красиво, зато победили, — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia. — Мы должны становиться лучше, хотя мы удовлетворены последними результатами. На техническом и тактическом уровне мы должны добиться большего успеха и стать лучше на поле. Мы исцеляемся. Мы отличаемся от той команды, которой были в начале сезона.

«Брешиа» создала нам трудности, и нам придется хорошо подготовиться к следующим матчам, начиная с Кубка Италии.

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