Стефано Пиоли: «Молодым игрокам тяжелее сохранять голову на плечах в сложные моменты»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли взял на себя ответственность за поражение в матче 17-го тура чемпионата Италии против «Аталанты». «Россонери» уступили с разгромным счетом — 0:5.

— Это был не настоящий «Милан», ведь мы демонстрировали совсем другую игру в предыдущих матчах. Нам придется принять критику, потому что мы совершали ошибки и обязаны исправлять их, — цитирует Пиоли Football Italia.

Мы подошли к игре с неправильным настроем, не хватало остроты. Сложно что-то исправить, когда изначально подход неправильный. Мы слишком часто оставляли свободные зоны, а «Аталанта» — одна из лучших команд Италии и Европы, когда речь заходит об агрессивном прессинге.

Нам всем нужно продолжать усердно работать, начиная с меня. Надеялся, что мы сможем вернуться в игру, но в результате развалились еще быстрее. Молодым игрокам тяжелее сохранять голову на плечах в сложные моменты.

Безусловно, мы можем и обязаны играть лучше. Клуб знает, как я оцениваю свою команду. Я знаю сильные и слабые стороны, так что мы разрабатываем трансферную стратегию на январь.