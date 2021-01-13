Стефано Пиоли: «Милан» всегда верит в свои силы»

Главный тренер «Милан» Стефано Пиоли после победы над «Торино» в Кубке Италии (0:0, 5:4 по пенальти) отметил, что команда всегда верит в свои силы. Также он добавил, что миланцы проводили четвертый матч за 9 дней.

— Я не могу не быть доволен игрой, так как это был четвертый матч за девять дней, но нам никогда не хватало духа или интенсивности, — цитирует Football Italia Пиоли. — Жаль, что мы не выиграли за 90 минут, но все равно показали свой уровень, потому что реализовать пять из пяти пенальти непросто. Мы верим в свои силы. Всегда мыслим позитивно во время игр и сохраняем концентрацию.