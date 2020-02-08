Стефано Пиоли: «Интер» давно не проигрывал в серии А, но мы должны черпать вдохновение от Ибрагимовича»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о подготовке к матчу 23-го тура чемпионата Италии против «Интера». Встреча пройдет 9 февраля.

— В таблице между нами есть разрыв, потому что «Интер» намного лучше начал сезон, но мы стараемся восстановить утраченные позиции, — цитирует Пиоли Sky Sport Italia. - Во всех играх играют на победу, но есть некоторые матчи, которые стоят больше, чем другие.