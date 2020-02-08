Стефано Пиоли: «Интер» давно не проигрывал в серии А, но мы должны черпать вдохновение от Ибрагимовича»
15:41
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о подготовке к матчу 23-го тура чемпионата Италии против «Интера». Встреча пройдет 9 февраля.
— В таблице между нами есть разрыв, потому что «Интер» намного лучше начал сезон, но мы стараемся восстановить утраченные позиции, — цитирует Пиоли Sky Sport Italia. - Во всех играх играют на победу, но есть некоторые матчи, которые стоят больше, чем другие.
«Интер» не проигрывал в серии А в течение очень долгого времени, но мы должны черпать вдохновение от Ибрагимовича. Он провел неделю в специально запланированном режиме тренировок. Как только он проведет полноценную тренировку с командой, мы сможем сказать о его состоянии.
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