Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал результат матча 26-го тура чемпионата Италии против «Дженоа» (1:2). По его словам, игры за закрытыми дверями эмоционально сложны для футболистов, но это не может стать оправданием для плохой игры команды.

— Безусловно, игра без зрителей — это не футбол, — приводит слова специалиста Football Italia. — Это относится ко всем командам, особенно к хозяевам матчей. Несмотря на это, у нас были шансы продемонстрировать свои качества, показать, что у нас достаточно сил преодолеть все трудности и одержать победу, но мы не выиграли, и по большому счету это наша вина.

Нам не нужны никакие оправдания: ни матчи без зрителей, ни любые другие проблемы или разногласия внутри клуба. Мы должны быть более целеустремленными в ключевые моменты игр. Не могу сказать, что мы не играли, наоборот, но из 22 ударов по воротам всего несколько оказались точными. Я хочу, чтобы мы были более нацеленными в ключевые моменты матча. Вдобавок мы допустили две ошибки и пропустили. Когда пропускаешь в моменте, когда твоих игроков в штрафной больше, чем игроков соперника, значит, с твоим отношением к делу что-то не так.

На данный момент «Милан» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы серии А, набрав 36 очков. На восьмом и девятом месте находятся «Верона» и «Парма» с 35 баллами. У них по одной игре в запасе.