Стефано Пиоли: «Ибрагимович просил замену, но на этот раз я проигнорировал его»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 4-го тура чемпионата Италии против «Интера» (2:1).
— Конечно, мы довольны тем, что обыграли команду, которая имеет много качественных игроков, — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia. — Они доставили нам много проблем, но мы хорошо выстояли и нанесли ответный удар, когда у нас была возможность. Это важная победа, но нам предстоит еще долгий путь.
Ибрагимович очень устал и даже просил замену, но на этот раз я проигнорировал его! Златан необыкновенный человек, он образцовый профессионал, все делает для своей команды, хочет выиграть все, от финалов до тренировок на базе клуба.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.