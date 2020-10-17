Стефано Пиоли: «Ибрагимович просил замену, но на этот раз я проигнорировал его»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 4-го тура чемпионата Италии против «Интера» (2:1).

— Конечно, мы довольны тем, что обыграли команду, которая имеет много качественных игроков, — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia. — Они доставили нам много проблем, но мы хорошо выстояли и нанесли ответный удар, когда у нас была возможность. Это важная победа, но нам предстоит еще долгий путь.

Ибрагимович очень устал и даже просил замену, но на этот раз я проигнорировал его! Златан необыкновенный человек, он образцовый профессионал, все делает для своей команды, хочет выиграть все, от финалов до тренировок на базе клуба.