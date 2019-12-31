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Стефано Пиоли: «Ибрагимович очень взволнован и не может дождаться тренировки с «Миланом»

19:04
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли считает, что нападающий Златан Ибрагимович поможет команде своим опытом.

— Златан — воин, лидер, харизматичный игрок, у которого есть большое чувство ответственности и огромное желание победить, — цитирует Пиоли Corriere della Sera. - Он будет стимулировать всю команду, его вклад будет иметь решающее значение.

Будучи самой молодой командой в чемпионате Италии, мы столкнулись с некоторыми сложностями в плане конкуренции. Ибрагимович — тот игрок, человек и лидер, который может помочь нам заполнить этот пробел.

Я разговаривал с ним по телефону, он очень взволнован и не может дождаться тренировки с нами. Как и я не могу дождаться, чтобы тренировать его.

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