Стефано Пиоли: «Ибрагимович очень взволнован и не может дождаться тренировки с «Миланом»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли считает, что нападающий Златан Ибрагимович поможет команде своим опытом.

— Златан — воин, лидер, харизматичный игрок, у которого есть большое чувство ответственности и огромное желание победить, — цитирует Пиоли Corriere della Sera. - Он будет стимулировать всю команду, его вклад будет иметь решающее значение.

Будучи самой молодой командой в чемпионате Италии, мы столкнулись с некоторыми сложностями в плане конкуренции. Ибрагимович — тот игрок, человек и лидер, который может помочь нам заполнить этот пробел.

Я разговаривал с ним по телефону, он очень взволнован и не может дождаться тренировки с нами. Как и я не могу дождаться, чтобы тренировать его.