Стефано Пиоли: «Допускаем ошибки, которые непозволительны для клуба уровня «Милана»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после завершения матча 9-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (1:2) подверг критике игру своей команды.

— Я ожидал большего, не буду скрывать, — цитирует тренера La Gazzetta dello Sport. — Пока не можем победить. И допускаем ошибки, которые непозволительны для клуба уровня «Милана».

Нет смысла отрицать, что ситуация сложная. А мы продолжаем допускать одни и те же ошибки. Мы понимали, что «Рома» будет прессинговать, готовились к этому, но все равно теряли мяч очень просто.

Считаю, что команда не показывает прогресса. Более того, в некоторых моментах наблюдается регресс.

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