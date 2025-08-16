Эль-Шаарави: «С Гасперини и Раньери мы в надежных руках»

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави считает, что клуб находится «в надежных руках» главного тренера Джан Пьеро Гасперини, которого поддерживает технический директор Клаудио Раньери.

«Гасперини — первый тренер, с которым я работал, и благодаря ему я дебютировал в серии А с «Дженоа», так что я уже хорошо его знаю. Он настоящий учитель, руководящий как на поле, так и за его пределами, способный выжать максимум из своих игроков. Он требует большой интенсивности, и, без сомнения, с ним тяжело тренироваться, но все новые игроки узнали друг друга, и у нас остались очень положительные впечатления. С Гасперини и Раньери мы в надежных руках», — цитирует 32-летнего итальянца Sky Sport Italia.

По словам нападающего, Гасперини требует от игроков «Ромы» постоянно меняться местами и позициями, он настроен на атакующую игру с прессингом.

«Это требует от нас, вингеров, большого напряжения, поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы дать ему то, чего он хочет. Цель для всех — выступить лучше, чем в прошлом сезоне», — добавил Эль-Шаарави.

67-летний Гасперини был назначен главным тренером римского клуба в июне 2025 года.