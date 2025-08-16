Эль-Шаарави: «С Гасперини и Раньери мы в надежных руках»
Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави считает, что клуб находится «в надежных руках» главного тренера Джан Пьеро Гасперини, которого поддерживает технический директор Клаудио Раньери.
«Гасперини — первый тренер, с которым я работал, и благодаря ему я дебютировал в серии А с «Дженоа», так что я уже хорошо его знаю. Он настоящий учитель, руководящий как на поле, так и за его пределами, способный выжать максимум из своих игроков. Он требует большой интенсивности, и, без сомнения, с ним тяжело тренироваться, но все новые игроки узнали друг друга, и у нас остались очень положительные впечатления. С Гасперини и Раньери мы в надежных руках», — цитирует 32-летнего итальянца Sky Sport Italia.
По словам нападающего, Гасперини требует от игроков «Ромы» постоянно меняться местами и позициями, он настроен на атакующую игру с прессингом.
«Это требует от нас, вингеров, большого напряжения, поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы дать ему то, чего он хочет. Цель для всех — выступить лучше, чем в прошлом сезоне», — добавил Эль-Шаарави.
67-летний Гасперини был назначен главным тренером римского клуба в июне 2025 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|11
|8
|0
|3
|26-12
|24
|
2
|Рома
|11
|8
|0
|3
|12-5
|24
|
3
|Милан
|11
|6
|4
|1
|17-9
|22
|
4
|Наполи
|11
|7
|1
|3
|16-10
|22
|
5
|Болонья
|11
|6
|3
|2
|18-8
|21
|
6
|Ювентус
|11
|5
|4
|2
|14-10
|19
|
7
|Комо
|11
|4
|6
|1
|12-6
|18
|
8
|Сассуоло
|11
|5
|1
|5
|14-12
|16
|
9
|Лацио
|11
|4
|3
|4
|13-9
|15
|
10
|Удинезе
|11
|4
|3
|4
|12-17
|15
|
11
|Кремонезе
|11
|3
|5
|3
|12-13
|14
|
12
|Торино
|11
|3
|5
|3
|10-16
|14
|
13
|Аталанта
|11
|2
|7
|2
|13-11
|13
|
14
|Кальяри
|11
|2
|4
|5
|9-14
|10
|
15
|Лечче
|11
|2
|4
|5
|8-14
|10
|
16
|Пиза
|11
|1
|6
|4
|8-14
|9
|
17
|Парма
|11
|1
|5
|5
|7-14
|8
|
18
|Дженоа
|11
|1
|4
|6
|8-16
|7
|
19
|Верона
|11
|0
|6
|5
|6-16
|6
|
20
|Фиорентина
|11
|0
|5
|6
|9-18
|5
|22.11
|17:00
|Кальяри – Дженоа
|- : -
|22.11
|17:00
|Удинезе – Болонья
|- : -
|22.11
|20:00
|Фиорентина – Ювентус
|- : -
|22.11
|22:45
|Наполи – Аталанта
|- : -
|23.11
|14:30
|Верона – Парма
|- : -
|23.11
|17:00
|Кремонезе – Рома
|- : -
|23.11
|20:00
|Лацио – Лечче
|- : -
|23.11
|22:45
|Интер – Милан
|- : -
|24.11
|20:30
|Торино – Комо
|- : -
|24.11
|22:45
|Сассуоло – Пиза
|- : -
|Г
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|5
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|5
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|П
|
|
Эмиль Хольм
Болонья
|4
|
|
Яри Вандепутте
Кремонезе
|4
|
|
Федерико Димарко
Интер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|9
|1
|2
|
|
Реда Белаян
Лацио
|4
|1
|1
|
|
Первис Эступиньян
Милан
|6
|1
|1