Де Врей: «У «Интера» есть шанс выиграть два трофея в этом сезоне, поэтому отдадим этому все силы»
Защитник «Интера» Стефан де Врей прокомментировал победу над «Кальяри» (3:0) в матче 33-го тура чемпионата Италии.
«Матч был очень важным, и мы справились с этой задачей, но это еще не конец сезона. В последнее время «Интер» переключается на более высокий темп во втором тайме: Киву очень хорошо понимает, что нужно улучшить. В прошлом году у нас был отличный сезон, но мы ничего не выиграли: мы поняли, что нам нужно приложить больше усилий, и теперь у нас есть шанс выиграть два трофея, поэтому отдадим этому все силы.
Думаю, каждый футболист знает, что значит играть за «Интер», у всех есть этот победный менталитет. Но мы также поднимаемся после поражений, это вопрос менталитета и характера», — цитирует пресс-служба клуба де Врея.
«Интер» с 78 очками лидирует в турнирной таблице Серии А. «Кальяри» с 33 очками располагается на 16-й строчке.
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1
|Интер
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2
|Наполи
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|0-0
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3
|Рома
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|0-0
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4
|Комо
|0
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|0-0
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5
|Милан
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|0
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|0-0
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6
|Ювентус
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|0
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|0-0
|0
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7
|Аталанта
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|0
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|0-0
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8
|Болонья
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|0-0
|0
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9
|Лацио
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|0
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|0-0
|0
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10
|Удинезе
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|0
|0
|0
|0-0
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11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Торино
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Парма
|0
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|0
|0-0
|0
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14
|Кальяри
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Фиорентина
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
|- : -