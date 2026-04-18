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18 апреля, 03:34

Де Врей: «У «Интера» есть шанс выиграть два трофея в этом сезоне, поэтому отдадим этому все силы»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Интера» Стефан де Врей прокомментировал победу над «Кальяри» (3:0) в матче 33-го тура чемпионата Италии.

«Матч был очень важным, и мы справились с этой задачей, но это еще не конец сезона. В последнее время «Интер» переключается на более высокий темп во втором тайме: Киву очень хорошо понимает, что нужно улучшить. В прошлом году у нас был отличный сезон, но мы ничего не выиграли: мы поняли, что нам нужно приложить больше усилий, и теперь у нас есть шанс выиграть два трофея, поэтому отдадим этому все силы.

Думаю, каждый футболист знает, что значит играть за «Интер», у всех есть этот победный менталитет. Но мы также поднимаемся после поражений, это вопрос менталитета и характера», — цитирует пресс-служба клуба де Врея.

«Интер» с 78 очками лидирует в турнирной таблице Серии А. «Кальяри» с 33 очками располагается на 16-й строчке.

17&nbsp;апреля. &laquo;Интер&raquo; обыграл &laquo;Кальяри&raquo; (2:0) в&nbsp;Серии А.«Интер» разгромил «Кальяри» в домашнем матче Серии А
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