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Стефан де Фрай: «Интер» проявил характер в матче с «Ромой», но этого недостаточно"

06:56
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Защитник «Интера» Стефан де Фрай прокомментировал ничейный результат в матче 34-го тура чемпионата Италии с «Ромой» (2:2). Голландец забил один из голов.

— Мы приехали сюда, чтобы оказать давление на «Ювентус» и приблизиться на три очка, — приводит слова голландца Football Italia. —  Это разочаровывает. Мы проявили характер, чтобы вернуться в игру и сравнять счет, а затем попытались победить, но этого было недостаточно.

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