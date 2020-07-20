Стефан де Фрай: «Интер» проявил характер в матче с «Ромой», но этого недостаточно"

Защитник «Интера» Стефан де Фрай прокомментировал ничейный результат в матче 34-го тура чемпионата Италии с «Ромой» (2:2). Голландец забил один из голов.

— Мы приехали сюда, чтобы оказать давление на «Ювентус» и приблизиться на три очка, — приводит слова голландца Football Italia. — Это разочаровывает. Мы проявили характер, чтобы вернуться в игру и сравнять счет, а затем попытались победить, но этого было недостаточно.