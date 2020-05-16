Статую Ибрагимовича могут убрать от стадиона в другой район Мальме

Статуя нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича может быть перемещена от стадиона «Мальме» в другой район города, сообщает The Guardian. С начала января фанаты неоднократно атаковали статую: подпиливали ноги и отпиливали нос, мазали краской, вешали сиденье для унитаза. Болельщики не простили воспитаннику клуба то, что он стал совладельцем принципиального соперника — «Хаммарбю».

После актов вандализма статую временно убрали от стадиона в недоступное место. Сейчас власти города ищут место для ее новой установки. Некоторые предлагают переместить ее в Стокгольм к офису Федерации футбола Швеции. В феврале мэр Милана Джузеппе Сала предложил перевезти ее в его город, но в Мальме ответили отказом.