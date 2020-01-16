Статуи Ибрагимовича в Мальме больше нет. От нее остались только ступни

Статуя форварда «Милана» Златана Ибрагимовича была убрана с постамента в Мальме. От статуи остались только две ступни футболиста.

В начале января фанаты «Мальме» подпилили ноги, в результате чего фигура упала на ограждение. Рядом была размещена надпись «Уберите». До этого они отпилили нос.

Поклонники «Мальме» недовольны тем, что Ибрагимович стал совладельцем принципиального соперника — «Хаммарбю».