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Статуи Ибрагимовича в Мальме больше нет. От нее остались только ступни

13:28
Статуя Ибрагимовича. Фото Twitter
Статуя Ибрагимовича. Фото Twitter
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Статуя форварда «Милана» Златана Ибрагимовича была убрана с постамента в Мальме. От статуи остались только две ступни футболиста.

В начале января фанаты «Мальме» подпилили ноги, в результате чего фигура упала на ограждение. Рядом была размещена надпись «Уберите». До этого они отпилили нос.

Поклонники «Мальме» недовольны тем, что Ибрагимович стал совладельцем принципиального соперника — «Хаммарбю».

22&nbsp;октября. Мальме. Статуя Златана Ибрагимовича без знаменитого носа футболиста.

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