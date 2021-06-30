Старший брат Доннаруммы может продолжить карьеру в «Перудже»

Вратарь «Милана» Антонио Доннарумма может продолжить карьеру в «Перудже», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, клуб предложил 30-летнему итальянцу контракт на 2 года.

L'ex #ACMilan Antonio #Donnarumma potrebbe ripartire dalla Serie B: il #Perugia gli ha offerto un biennale. Sullo sfondo alcune sirene elleniche. #calciomercato — Nicol? Schira (@NicoSchira) June 29, 2021

Антонио Доннарумма принадлежит «Милану» с лета 2017 года. Контракт голкипера действует до конца июня 2021 года. 21 июня сообщалось, что его младший брат, Джанлуиджи Доннарумма прошел медосмотр для перехода в «ПСЖ».