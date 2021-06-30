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Старший брат Доннаруммы может продолжить карьеру в «Перудже»

09:16
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Вратарь «Милана» Антонио Доннарумма может продолжить карьеру в «Перудже», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, клуб предложил 30-летнему итальянцу контракт на 2 года.

Антонио Доннарумма принадлежит «Милану» с лета 2017 года. Контракт голкипера действует до конца июня 2021 года. 21 июня сообщалось, что его младший брат, Джанлуиджи Доннарумма прошел медосмотр для перехода в «ПСЖ».

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Иван Торопцев все материалы автора

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