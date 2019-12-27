Станкович опроверг информацию о переходе Коларова в «Црвену Звезду»
22:02
Новый главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович оценил возможность возвращения в команду защитника «Ромы» Александра Коларова, который является воспитанником клуба из Белграда.
— Осуществить его переход на данный момент просто невозможно. Реальность не позволяет нам думать об этом сейчас, — приводит слова Станковича Football Italia, ссылаясь на интервью Pink TV.
Действующее соглашение 34-летнего Коларова с «Ромой» истекает этим летом, однако руководство «волков» собирается продлить контракт с сербом.
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