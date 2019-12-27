Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Станкович опроверг информацию о переходе Коларова в «Црвену Звезду»

22:02
Теги:

Новый главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович оценил возможность возвращения в команду защитника «Ромы» Александра Коларова, который является воспитанником клуба из Белграда.

— Осуществить его переход на данный момент просто невозможно. Реальность не позволяет нам думать об этом сейчас, — приводит слова Станковича Football Italia, ссылаясь на интервью Pink TV.

Действующее соглашение 34-летнего Коларова с «Ромой» истекает этим летом, однако руководство «волков» собирается продлить контракт с сербом.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир