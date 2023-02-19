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Сегодня, 07:34

Станкович оценил игру «Сампдории» против «Болоньи»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Самдории» Деян Станкович подвел итоги матча серии А против «Болоньи» (1:2).

«Начало не было отличным, хотя и «Болонья» не блистала. Во втором тайме события пошли динамичнее, мне казалось, что мы можем не только сравнять, но и выйти вперед, но один эпизод приговорил нас. Надо сражаться и верить в спасение в любом случае», — цитирует Станковича итальянское новостное агентство ITASportPress.

«Сампдория» занимает 19-е место в турнирной таблице серии А, набрав 11 очков. «Болонья» находится на седьмой строчке (32 очка).

ФК Болонья
ФК Сампдория
Деян Станкович
0
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 Интер 23 15 2 6 44-27 47
3
 Милан 23 13 5 5 39-30 44
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 Аталанта 22 12 5 5 41-24 41
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 Рома 22 12 5 5 29-19 41
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 Лацио 22 11 6 5 37-19 39
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 Болонья 23 9 5 9 30-33 32
8
 Торино 22 8 6 8 22-23 30
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 Салернитана 22 5 6 11 25-42 21
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18.02 22:45
Интер – Удинезе
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19.02 14:30
Аталанта – Лечче
 - : -
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 - : -
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