Станкович может сменить Раньери в «Сампдории»

Главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович может продолжить работу в Италии, сообщает Il Secolo XIX.

По сведениям источника, сербский специалист может сменить Клаудио Раньери в «Сампдории», у которого заканчивается контракт этим летом. Также итальянец испортил отношения с президентом клуба Массимо Ферреро. Сообщается, что Станкович встретился с Ферреро в Риме в начале апреля.

42-летний Станкович известен в качестве полузащитника «Интера» и «Лацио», за которые выступал с 1998 по 2013 год.

«Сампдория» после 30 матчей занимает 10-е место в серии А, имея в активе 36 очков.