Стало известно время начала ответных полуфиналов Кубка Италии

Ответные матчи 1/2 финала Кубка Италии начнутся в 22.00 по московскому времени (21.00 по местному). Об этом сообщает транслятор турнира телекомпания RAI.

Матч «Ювентус» — «Милан» состоится 12 июня. Первая игра завершилась вничью — 1:1. 13 июня «Наполи» примет «Интер». В первой игре неаполитанцы победили 1:0. Турнир ранее был прерван из-за пандемии коронавируса.