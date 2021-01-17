Стало известно, сколько Манджукич заработает в «Милане»

Стали известны условия контракта нападающего Марио Манджукича с «Миланом».

По информации Calciomercato, 34-летний хорват подпишет соглашение на полгода с зарплатой в 1,8 миллиона евро. Сообщается, что в случае попадания команды в Лигу чемпионов по итогам сезона-2020/21 контракт форварда будет автоматически продлен еще на год.

Последним клубом форварда был катарский «Аль-Духаиль», который он покинул в июле. Ранее Манджукич уже выступал в Италии за «Ювентус» с 2015 по 2020 год.