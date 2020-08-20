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Стало известно, сколько «Лацио» готов заплатить за форварда «Фенербахче»

08:58
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Стала известна сумма, которую «Лацио» заплатит за нападающего «Фенербахче» Ведата Муричи, сообщает Goal.com.

По информации источника, римляне согласны отдать за 26-летнего косовара 18 миллионов евро. Сообщается, что сделка уже согласована, игрок подпишет контракт на 5 лет.

В сезоне-2019/20 Муричи забил 17 голов и отдал 7 результативных передач в 36 матчах за «Фенербахче». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

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