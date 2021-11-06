Стало известно, сколько будет зарабатывать Шевченко в «Дженоа»
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подпишет с «Дженоа» контракт сроком до 2023 года с опцией продления еще на сезон, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, тренер будет зарабатывать в «Дженоа» 1,8 миллиона евро в год плюс бонусы.
В штаб Шевченко в генуэзском клубе войдут Андреа Малдера и Мауро Тассотти, которые работали с ним в украинской сборной.
45-летний украинец возглавлял сборную Украины с 2016-го по 2021 год.
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