Стало известно, сколько будет зарабатывать Шевченко в «Дженоа»

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подпишет с «Дженоа» контракт сроком до 2023 года с опцией продления еще на сезон, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, тренер будет зарабатывать в «Дженоа» 1,8 миллиона евро в год плюс бонусы.

В штаб Шевченко в генуэзском клубе войдут Андреа Малдера и Мауро Тассотти, которые работали с ним в украинской сборной.

45-летний украинец возглавлял сборную Украины с 2016-го по 2021 год.