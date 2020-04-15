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Стало известно, при каких условиях Паоло Мальдини не уйдет из «Милана»

14:58
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Технический директор «Милана» Паоло Мальдини установил условия, при которых он останется в клубе, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 51-летний специалист хочет иметь право голоса в вопросах трансферов и выбора тренера. В случае, если «россонери» не согласятся на эти условия, Мальдини может покинуть команду.

Ранее «Милан» покинул Звонимир Бобан, занимавший пост руководителя футбольного отдела. Его увольнение было связано с выступлениями в СМИ, в которых он открыто критиковал владельцев клуба.

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