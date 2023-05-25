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Сегодня, 14:56

Стало известно, почему «Ювентус» отказался продлевать контракт ди Марии

Виктория Кравченко
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Стало известно, почему «Ювентус» решил отказаться от идеи продлить контракт полузащитника Анхеля ди Марии, сообщает журналист Ромео Агрести.

По данным источника, футболист этим летом покинет туринский клуб. «Ювентус» недоволен тем, как футболист проявил себя в матче против «Севильи» в Лиге Европы. Также руководство не устраивает возраст хавбека и стоимость его контракта.

В сезоне-2022/23 35-летний Ди Мария забил 8 голов и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

Анхель Ди Мария
ФК Ювентус
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«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 36 27 5 4 73-26 86
2
 Лацио 36 20 8 8 55-28 68
3
 Интер 36 21 3 12 67-40 66
4
 Милан 36 18 10 8 60-42 64
5
 Аталанта 36 18 7 11 59-43 61
6
 Рома 36 17 9 10 47-35 60
7
 Ювентус 36 21 6 9 55-32 59
8
 Монца 36 14 10 12 46-46 52
9
 Болонья 36 13 11 12 48-45 50
10
 Торино 36 13 11 12 38-40 50
11
 Фиорентина 36 13 11 12 48-41 50
12
 Удинезе 36 11 13 12 45-44 46
13
 Сассуоло 36 12 8 16 44-56 44
14
 Эмполи 36 10 12 14 36-46 42
15
 Салернитана 36 8 15 13 45-58 39
16
 Лечче 36 7 12 17 30-43 33
17
 Специя 36 6 13 17 30-56 31
18
 Верона 36 7 9 20 29-55 30
19
 Кремонезе 36 4 12 20 32-66 24
20
 Сампдория 36 3 9 24 22-67 18
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26.05 21:45
Сампдория – Сассуоло
 - : -
27.05 16:00
Салернитана – Удинезе
 - : -
27.05 16:00
Специя – Торино
 - : -
27.05 19:00
Фиорентина – Рома
 - : -
27.05 21:45
Интер – Аталанта
 - : -
28.05 13:30
Верона – Эмполи
 - : -
28.05 16:00
Болонья – Наполи
 - : -
28.05 16:00
Монца – Лечче
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 20
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 16
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

Наполи

 8
И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 22 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 22 1 6
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 31 1 6
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