Стало известно, почему «Ювентус» отказался продлевать контракт ди Марии

Стало известно, почему «Ювентус» решил отказаться от идеи продлить контракт полузащитника Анхеля ди Марии, сообщает журналист Ромео Агрести.

По данным источника, футболист этим летом покинет туринский клуб. «Ювентус» недоволен тем, как футболист проявил себя в матче против «Севильи» в Лиге Европы. Также руководство не устраивает возраст хавбека и стоимость его контракта.

В сезоне-2022/23 35-летний Ди Мария забил 8 голов и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.