Стало известно, на каких условиях «Наполи» может подписать Роналду

«Наполи» хочет, чтобы «МЮ» платил Роналду всю зарплату и требует 130 миллионов евро за Осимхена

Стало известно, на каких условиях «Наполи» может подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Как сообщает TuttoNapoli со ссылкой на журналиста Rai Sport Чиро Венерато, агент 37-летнего португальца Жорже Мендеш общается с итальянским клубом от лица «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, «Наполи» рассчитывает получить 130 миллионов евро за нападающего Виктора Осимхена, а также хочет, чтобы манкунианский клуб платил Роналду всю зарплату.

При этом «красные дьяволы» должны взять на себя перевод пяти процентов от суммы трансфера Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в трех матчах за манкунианцев в английской премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

На счету Осимхена два гола и одна передача в двух матчах за неаполитанцев в серии А. Соглашение форварда с клубом действует до лета 2025-го.