Стало известно, на каких условиях «Наполи» может подписать Роналду
Стало известно, на каких условиях «Наполи» может подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Как сообщает TuttoNapoli со ссылкой на журналиста Rai Sport Чиро Венерато, агент 37-летнего португальца Жорже Мендеш общается с итальянским клубом от лица «Манчестер Юнайтед».
По информации источника, «Наполи» рассчитывает получить 130 миллионов евро за нападающего Виктора Осимхена, а также хочет, чтобы манкунианский клуб платил Роналду всю зарплату.
При этом «красные дьяволы» должны взять на себя перевод пяти процентов от суммы трансфера Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В нынешнем сезоне Роналду принял участие в трех матчах за манкунианцев в английской премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
На счету Осимхена два гола и одна передача в двух матчах за неаполитанцев в серии А. Соглашение форварда с клубом действует до лета 2025-го.
|И
|В
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|П
|+/-
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1
|Лацио
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|
2
|Торино
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
3
|Милан
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
4
|Рома
|3
|2
|1
|0
|3-1
|7
|
5
|Наполи
|2
|2
|0
|0
|9-2
|6
|
6
|Интер
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|
7
|Ювентус
|3
|1
|2
|0
|4-1
|5
|
8
|Специя
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
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9
|Сассуоло
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
10
|Аталанта
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
11
|Фиорентина
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
12
|Удинезе
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
13
|Верона
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Болонья
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|
15
|Эмполи
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
16
|Салернитана
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
17
|Сампдория
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
18
|Лечче
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
19
|Кремонезе
|3
|0
|0
|3
|3-6
|0
|
20
|Монца
|3
|0
|0
|3
|2-8
|0
|26.08
|19:30
|
Монца – Удинезе
|1 : 2
|26.08
|21:45
|
Лацио – Интер
|3 : 1
|27.08
|19:30
|
Кремонезе – Торино
|1 : 2
|27.08
|19:30
|
Ювентус – Рома
|1 : 1
|27.08
|21:45
|
Милан – Болонья
|2 : 0
|27.08
|21:45
|
Специя – Сассуоло
|2 : 2
|28.08
|19:30
|
Салернитана – Сампдория
|- : -
|28.08
|19:30
|
Верона – Аталанта
|- : -
|28.08
|21:45
|
Фиорентина – Наполи
|- : -
|28.08
|21:45
|
Лечче – Эмполи
|- : -
|Г
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Хвича Кварацхелия
Наполи
|3
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|3
|
|
Тома Анри
Верона
|2
|П
|
|
Петр Зелиньски
Наполи
|2
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|2
|
|
Мергим Войвода
Торино
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|2
|1
|1
|
|
Луиш Машимиану
Лацио
|1
|1
|0
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|1
|1
|0