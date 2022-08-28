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Стало известно, на каких условиях «Наполи» может подписать Роналду

«Наполи» хочет, чтобы «МЮ» платил Роналду всю зарплату и требует 130 миллионов евро за Осимхена
Карен Саркисян
Корреспондент
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Стало известно, на каких условиях «Наполи» может подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Как сообщает TuttoNapoli со ссылкой на журналиста Rai Sport Чиро Венерато, агент 37-летнего португальца Жорже Мендеш общается с итальянским клубом от лица «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, «Наполи» рассчитывает получить 130 миллионов евро за нападающего Виктора Осимхена, а также хочет, чтобы манкунианский клуб платил Роналду всю зарплату.

При этом «красные дьяволы» должны взять на себя перевод пяти процентов от суммы трансфера Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в трех матчах за манкунианцев в английской премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

На счету Осимхена два гола и одна передача в двух матчах за неаполитанцев в серии А. Соглашение форварда с клубом действует до лета 2025-го.

Источник: https://www.tuttonapoli.net/calciomercato/i-rai-i-cr7-osimhen-mendes-tratta-per-conto-del-man-united-affare-da-187mln-lordi-514527

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