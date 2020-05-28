Стало известно, когда пройдет финал Кубка Италии
21:18
Матч финала Кубка Италии пройдет 17 июня, собщает Football Italia. Ранее стало известно, что ответные игры полуфинала турнира будут сыграны 13 июня.
Пары Кубка Италии выглядят следующим образом: «Наполи» — «Интер» (1:0 — первая игра) и «Ювентус» — «Милан» (1:1 — первая встреча).
Чемпионат Италии был приостановлен из-за пандемии коронавируса 9 марта. Серия а возобновится 20 июня.
COPPA ITALIA FINAL SET FOR JUNE 17 pic.twitter.com/aPyUywcpah— footballitalia (@footballitalia) May 28, 2020
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