Стало известно, когда может вернуться в строй хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук

В среду «Аталанта» возобновила тренировки после нескольких дней паузы. 26-летний полузащитник Алексей Миранчук, получивший повреждение 22 января в гостевом матче 23-го тура серии А с «Лацио», работал по индивидуальной программе. Клуб пока не дает официальных комментариев по поводу травмы россиянина, но то, что он провел занятие, позволяет надеяться, что худшего сценария удалось избежать.

При этом хавбек все равно рискует пропустить намеченную на 6 февраля игру 24-го тура против «Кальяри» и четвертьфинал Кубка Италии против «Фиорентины», который состоится 10-го. А вот к первой встрече плей-офф Лиги Европы 17 февраля против «Олимпиакоса» наш легионер, по предварительной информации, может быть готов.

Если же восстановление пойдет быстрее, то не исключено, что Миранчук вернется в строй к матчу 25-го тура с «Ювентусом», запланированному на 13 февраля.