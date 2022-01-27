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Сегодня, 14:16

Стало известно, когда может вернуться в строй хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

В среду «Аталанта» возобновила тренировки после нескольких дней паузы. 26-летний полузащитник Алексей Миранчук, получивший повреждение 22 января в гостевом матче 23-го тура серии А с «Лацио», работал по индивидуальной программе. Клуб пока не дает официальных комментариев по поводу травмы россиянина, но то, что он провел занятие, позволяет надеяться, что худшего сценария удалось избежать.

При этом хавбек все равно рискует пропустить намеченную на 6 февраля игру 24-го тура против «Кальяри» и четвертьфинал Кубка Италии против «Фиорентины», который состоится 10-го. А вот к первой встрече плей-офф Лиги Европы 17 февраля против «Олимпиакоса» наш легионер, по предварительной информации, может быть готов.

Если же восстановление пойдет быстрее, то не исключено, что Миранчук вернется в строй к матчу 25-го тура с «Ювентусом», запланированному на 13 февраля.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
0
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И В Н П +/- О
1
 Интер 22 16 5 1 53-17 53
2
 Наполи 23 15 4 4 43-16 49
3
 Милан 23 15 4 4 47-25 49
4
 Аталанта 22 12 7 3 44-26 43
5
 Ювентус 23 12 6 5 34-21 42
6
 Рома 23 12 2 9 40-30 38
7
 Фиорентина 22 11 3 8 41-30 36
8
 Лацио 23 10 6 7 46-39 36
9
 Верона 23 9 6 8 43-38 33
10
 Торино 22 9 5 8 30-21 32
11
 Сассуоло 23 7 8 8 39-38 29
12
 Эмполи 23 8 5 10 37-47 29
13
 Болонья 22 8 3 11 29-37 27
14
 Специя 23 7 4 12 24-42 25
15
 Удинезе 22 5 9 8 31-36 24
16
 Сампдория 23 5 5 13 29-41 20
17
 Венеция 22 4 6 12 20-40 18
18
 Кальяри 23 3 8 12 22-44 17
19
 Дженоа 23 1 10 12 20-45 13
20
 Салернитана 22 3 2 17 14-53 10
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38 тур
6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 17
Душан Влахович

Душан Влахович

Фиорентина

 17
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 6
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 6
И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 20 1 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

 20 1 9
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 15 1 7
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