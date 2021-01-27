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Стало известно, когда «Фиорентина» представит Кокорина

10:58
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
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Сегодня российский форвард Александр Кокорин будет представлен в качестве новичка «Фиорентины», сообщает официальный сайт клуба.

Презентация начнется в 17.00 по местному времени (19.00 по Москве). Футболист ответит на вопросы журналистов. Сайт «Фиорентины» и страницы клуба в социальных сетях покажут пресс-конференцию в прямом эфире.

29-летний Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020 года. В этом сезоне он успел провести за красно-белых восемь матчей чемпионата России, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.

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